Calano ancora i contagi a Piacenza (-10,5%) “Ma in Emilia le nuove varianti si stanno diffondendo”

Calano ancora i contagi a Piacenza, del 10,5%. Un dato in netta controtendenza con il resto dell’Emilia Romagna, dove le nuove varianti del virus si stanno diffondendo molto rapidamente. Lo ha detto il direttore sanitario dell’Ausl Guido Pedrazzini, nel fare il punto della situazione della pandemia a Piacenza.

Il 60% dei nuovi contagiati mostra i sintomi della patologia, e la fascia d’età più colpita è quella dei giovanissimi, che comprende bambini e adolescenti (25%), così come quella degli adulti, tra i 41 e i 64 anni (32%). Rispetto alla diffusione delle varianti covid a Piacenza, non sono emersi casi dall’attività di campionamento svolta a livello regionale. Gli esiti relativi agli ultimi accertamenti – che vengono svolti a campione sui nuovi positivi segnalati dall’azienda – devono essere ancora comunicati.

POSITIVI – Sono 349 i casi di positività registrati negli ultimi sette giorni (15-21 febbraio), con un calo del 10,5% rispetto alla settimana precedente, quando erano stati 390, a fronte di un leggero calo del numero di tamponi effettuati (10.282 contro 10.738). Dei nuovi positivi il 60% presentava sintomi. L’81% dei nuovi contagiati è compreso nella fascia d’età fino ai 64 anni.

DECESSI – In calo anche il numero dei decessi: sono 16 negli ultimi sette giorni, erano stati 19 nella settimana precedente.

SCUOLE – Sul fronte del monitoraggio delle scuole si sono registrati 56 nuovi casi di positività, che hanno coinvolto 34 classi, 10 con contagi interni.

QUARANTENA – Continua anche il calo il numero delle persone in quarantena e isolamento, 1.939 nell’ultima settimana contro le 2.209 di quella precedente.

OSPEDALE – Resta sotto controllo anche la situazione in ospedale. Sono 119, alla data del 21 febbraio, i ricoveri per covid, mentre si registrano in media 5 accessi di casi covid like al giorno in pronto soccorso.