Scuola ambasciatrice di salute, docenti e studenti fanno squadra

Tempo di life skills, Verso un curriculum verticale per le competenze trasversali nella scuola del Terzo millennio. L’Ausl di Piacenza e la sede di Piacenza dell’Ufficio scolastico regionale presentano un progetto dedicato all’empowerment dei docenti e degli studenti sui temi di salute. Il percorso vede come scuola capofila il liceo Respighi di Piacenza ed è gestito in collaborazione con CASCO, ente di formazione accreditato.

Il mondo delle scuola si fa promotore a tutto tondo nell’essere promotore di salute e buone pratiche, coinvolgendo al tempo stesso sia docenti che studenti.

L’obiettivo è quello di avere una ricaduta a cascata, conl’attivazione di percorsi formativi mirati rivolti ai docenti partecipanti (in tutto 130) che possano poi essere trasferiti ai colleghi e – anche tramite le rappresentanze studentesche e i peer – a tutta la popolazione studentesca.

Il protocollo d’intesa che darà il via al progetto (con un impegno economico di 97mila euro) è stato firmato dal direttore generale Ausl Luca Baldino e dal dirigente dell’ufficio scolastico provinciale di Piacenza e Parma, Maurizio Bocedi.

Ad entrare nel merito anche Mario Magnelli, dirigente scolastico liceo Gioia, scuola polo della Formazione per l’ambito 14, Leonardo Mucaria, dirigente scolastico dell’istituto comprensivo di Cadeo, scuola polo della Formazione per l’ambito 15, Simona Favari, dirigente scolastico liceo Respighi, scuola capofila del progetto, oltre agli insegnanti partecipanti al percorso formativo e ai rappresentanti della Consulta degli studenti.