Assigeco in trasferta a Treviglio “Fondamentale il giusto approccio”

“Treviglio è una squadra che potenzialmente ha una produzione offensiva molto importante, per cui sarà fondamentale riuscire a limitare il talento dei suoi esterni”.

Così l’assistant-coach dell’Assigeco Lorenzo Dalmonte presenta il match dell’Assigeco Piacenza al PalaFacchetti contro la BCC Treviglio (palla a due giovedì 11 marzo alle 20.30 con diretta streaming su LNP Pass). Il coach biancorossoblu analizza così gli aspetti cruciali del match: “Sono una squadra esperta e profonda, quindi ci attende una partita sicuramente molto tosta. Per quanto ci riguarda sarà fondamentale avere un approccio diverso rispetto alle gare con Capo D’Orlando e Bergamo, iniziando da subito a lavorare duramente in difesa e ad eseguire il nostro piano partita”.

Ecco come invece Lorenzo Molinaro inquadra la partita del PalaFacchetti: “Affrontiamo una squadra che oltre ad avere degli esterni molto pericolosi, ha anche un pacchetto lunghi che dovremo essere bravi a limitare. Dovremo riuscire ad iniziare subito bene, evitando le pause che hanno contraddistinto le ultime uscite. Credo che l’interpretazione difensiva che daremo alla gara sarà decisiva. Sappiamo che è una partita importante e molto sentita, dunque daremo tutto per cercare di portarla a casa”.

Aggiornamenti in diretta su tutti i profili social di UCC Assigeco Piacenza saranno garantiti nel corso della partita. La gara sarà trasmessa in diretta streaming per gli abbonati LNP Pass. Commenti e collegamenti in diretta su Radio Sound: FM 94.6 e 95.0.