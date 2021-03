Fiorenzuola cerca il tris di vittorie in sette giorni: al Pavesi arriva Seravezza Pozzi

Si accendono le luci sulla 22° Giornata del Campionato Serie D Girone D, con il Fiorenzuola di Mister Tabbiani che torna al Velodromo Pavesi per ospitare il Seravezza Pozzi (domenica 21 marzo, ore 14.30).

Per i rossoneri si tratta del terzo impegno in sette giorni, con capitan Guglieri e compagni che sono reduci dalle due vittorie prima contro Marignanese Cattolica (4-2) e poi a domicilio del Mezzolara (1-3). Avendo recuperato tutte le gare, il Fiorenzuola si trova a quota 45 punti in 21 partite finora disputate, con 13 punti totalizzati nelle ultime 5 gare giocate, saldamente al secondo posto a +6 su Pro Livorno Sorgenti e Lentigione che viaggiano a 39 lunghezze (con i reggiani che devono ancora recuperare una sfida). Nella gara di andata, la gara risultò equilibrata allo Stadio Buon Riposo di Seravezza nella prima frazione di gioco, mentre nella ripresa il Fiorenzuola fu bravo ad alzare vertiginosamente i ritmi trovando la rete sul finale con Vita.

I valdardesi hanno provato a recuperare dalle fatiche spese nelle ultime due gare, ma non potranno contare ancora sullo squalificato Esposito (che sconterà l’ultima delle tre giornate di squalifica subite dopo la gara contro la Bagnolese) e sugli infortunati Carrara, Colantonio ed Olivera. Tognoni sta invece recuperando dall’infortunio muscolare, con le riserve sulla sua convocazione che saranno sciolte negli ultimi allenamenti prima della gara.

La squadra allenata da Vangioni è una squadra di valore totalmente diverso rispetto alla classifica che la vede al 14° posto a quota 20 punti ed in piena zona playout. Infatti, la rosa è stata per larghi tratti riconfermata dopo il 3° posto conquistato in Serie D Girone A nella scorsa stagione. Gli ultimi risultati ottenuti dai toscani confermano questo trend, con 7 punti totalizzati nelle ultime tre giornate nelle vittorie contro Forlì (3-2) e contro la capolista Aglianese, battuta tra le mura amiche per 0-1 lo scorso 28 febbraio. Successi ai quali si è aggiunto il pareggio allo stadio di Cattolica contro la Marignanese. E’ Luigi Grassi, classe 1983 con trascorsi pluriennali nelle categorie professionistiche, il miglior marcatore stagionale del Seravezza Pozzi, con 5 centri all’attivo. Dietro di lui seguono Bortoletti, Granaiola ed il veloce Podestà a quota 3 centri ciascuno.

Mister Luca Tabbiani ha parlato così in vista della sfida di domenica: ”La nostra forza in queste partite è stata quella di rimanere sereni dentro le difficoltà nelle gare, riuscendo a ribaltare il risultato dopo essere andati in svantaggio. Il Seravezza ha avuto tante assenze e problemi nel girone di andata, ma è una squadra forte ed organizzata; non a caso è arrivata terza nel girone A di Serie D lo scorso anno e la squadra è rimasta pressochè identica. E’ una squadra allenata bene ed organizzata, che gioca insieme da tanto tempo e ha avuto modo di rifiatare non avendo disputato la partita infrasettimanale. Noi dobbiamo andare oltre la stanchezza fisica e mentale, riuscendo così a raschiare il fondo del barile delle energie e disputare un’altra grande partita. I ragazzi hanno capito quello che possiamo fare, per cui di stanchezza potremo parlare solamente domenica sera dopo la gara, quando tutti rientreranno dalle loro famiglie”.

La gara contro il Seravezza Pozzi verrà trasmessa in diretta sul Canale Youtube di U.S. Fiorenzuola a partire dalle ore 14.20 di domenica 21 marzo in forma gratuita.