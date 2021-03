Robert Gionelli confermato delegato provinciale Coni

Robert Gionelli resta il delegato Coni per la provincia di Piacenza.

La conferma dell’incarico è arrivata nel corso della prima riunione di giunta del Coni regionale, dopo la nomina di Presidente e Giunta lo scorso 13 marzo, che ha dato avvio al lavoro per il prossimo quadriennio. Questi gli altri delegati provinciali nominati: Antonio Bonetti (Parma), Ivano Prandi (Reggio Emilia), Ubaldo Roberto Gianaroli (Modena), Furio Veronesi (Bologna), Ruggero Tosi (Ferrara), Giovanni Bucci (Forlì), Samuel Gasperoni (Ravenna), Rodolfo Zavatta (Rimini).

Nel corso della seduta, il neo presidente Andrea Dondi ha riferito sui colloqui avuti con il Presidente Malagò ed ha illustrato i punti che saranno oggetto di grande attenzione nelle prossime settimane a partire dal supporto al piano vaccinale nazionale. Si è quindi proceduto alla nomina dei vice presidenti: Vittorio Andrea Vaccaro ha assunto l’incarico di Vice Presidente Vicario e Milva Rossi quello di Vice Presidente. A seguire sono state attribuite le deleghe ai vari componenti di Giunta, nello specifico a Stefano Frigeri per gli eventi nazionali, i rapporti con le FSN e con i media, Cesare Mattei avrà la delega eventi regionali, attuazione del piano di comunicazione, ricerca partner, sponsor e contributi. Elisa Gatti si occuperà degli eventi regionali, sviluppo sport femminile, rapporti con associazioni benemerite, Steve Cavazzuti dei rapporti con le discipline sportive associate e dello sviluppo di nuove discipline associate in regione.

Quindi Mauro Rozzi ha avuto la delega ai rapporti con gli enti di promozione sportiva, progettazione e sviluppo ricerca contributi alle società sportive, Milva Rossi il coordinamento dei tecnici, lo sviluppo della commissione tecnici, e il rapporto con tecnici della Scuola Regionale dello sport. Infine Vittorio Andrea Vaccaro si occuperà del rapporto con il CONI Nazionale, e quello con la Regione ed Enti locali e dei grandi eventi sportivi. E’ stata, poi, istituita la Commissione Regionale Atleti e ne è stato approvato il regolamento.

La Giunta, su proposta del Vice Presidente Vicario, ha deciso all’unanimità di delegare Teresa Lopilato, già delegato CONI Point Bologna, alla continuazione del progetto di sua iniziativa “Studio per la ripresa delle attività sportive in sicurezza”, e di darne più ampia comunicazione possibile, mettendole a disposizione anche la Scuola Regionale dello Sport per valutare l’eventuale organizzazione di seminari in merito.