Forza Italia celebra con un ciclo di webinair il 700° anniversario dantesco

Al via la prima giornata del corso online su Dante Alighieri, voluto e promosso da Forza Italia.

Il Coordinatore Regionale, Senatore Enrico Aimi, ha infatti deciso di affidare al Prof. Maurizio Dossena l’incarico regionale di curare le celebrazioni dantesche 2021 e mercoledì 21 aprile, alle ore 18, terrà un webinair sul tema “I due soli: medievalità, universalità e perennità della visione politica di Dante”. All’evento interverrà anche il dott. Roberto Laurenzano, presidente della sezione piacentina della “Società Dante Alighieri”, che accompagnerà la trattazione con letture di luoghi danteschi ad hoc. Il 28 aprile, sempre alle ore 18, si terrà un nuovo seminario dal titolo: “Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza!”: dal messaggio umano e poetico di dante, una scelta di vita…”. La trattazione sarà a cura del Dott. Laurenzano e della Prof.ssa Giovanna Liotti, già docente di discipline letterarie e presidente dell’Associazione Culturale “La Maschera di Cristallo” di Piacenza.

Il programma proseguirà anche a maggio. Il 5 alle 18 con “per Dante, il signor dell’altissimo canto – i papi su Dante nel xx secolo” a cura del Prof. Leonardo Gallotta di Ferrara, titolare della Cattedra on line di Letteratura e Cristianesimo. Il 19 alle 18 con “la lectura Dantis nella scuola: aspetti didattico-formativi”. Sarà un confronto in rete fra docenti e studenti, coordinato dal Prof. Francesco Mastrantonio di Piacenza (già docente di discipline letterarie) e dalla Studentessa Maria Teresa Colleoni, Studentessa di Lettere di Bergamo. “Si prevede – conclude il coordinatore regionale Aimi – una seconda parte del programma dopo questi eventi visto l’altissimo numero di adesioni già ricevute che si concluderà a Ravenna – ove è tumulato Dante Alighieri – auspicabilmente in presenza”.

Per collegarsi è necessario utilizzare il seguente link: https://us02web.zoom.us/j/2724956988