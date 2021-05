Sarà un inizio di settimana con tempo stabile nel piacentino.

Lunedì 3 maggio qualche nube in mattinata, mentre a partire dal pomeriggio il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Martedì invece il cielo sarà velato per nubi alte tutta la giornata. Le temperature in pianura saranno comprese tra 9 e 20 gradi.

Nei giorni successivi – spiega Arpae – flussi occidentali manterranno condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, con rasserenamenti a tratti e addensamenti piu’ consistenti lungo i rilievi occidentali dove non si escludono isolati piovaschi.