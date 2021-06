Mille Miglia, secondo podio consecutivo per la coppia piacentina Fontanella-Covelli

Secondo podio in due edizioni consecutive della Mille Miglia per l’equipaggio piacentino composto da Gianmario Fontanella e Anna Maria Covelli, che nell’edizione 2021 della “gara più bella del mondo” (la 39esima) ha bissato il terzo posto ottenuto lo scorso anno.

La coppia piacentina ha completato i quasi 1.800 km del percorso – suddivisi in quattro tappe da mercoledì 16 a sabato 19 giugno con Brescia città di partenza e di arrivo – a bordo di una Lancia Lambda Casaro VII Serie del 1927 n°24. Ad aggiudicarsi la gara Andrea Vesco e Fabio Salvinelli su Alfa Romeo 6C 1750 Super Sport del 1929 n° 43, che hanno preceduto la Lancia Lambda Spider Casaro del 1929 numero 41 di Andrea Luigi Belometti e Gianluca Bergomi.

Un altro risultato prestigioso per Fontanella-Covelli, che sempre quest’anno si sono aggiudicati anche la Winter Race e il Terre di Canossa. Anche in questa occasione la Mille Miglia ha attraversato, seppur marginalmente, il territorio piacentino, con il passaggio a Castelvetro e Villanova in occasione della prima tappa da Brescia a Viareggio.

(foto da Facebook Mille Miglia)