Sentiero del Tidone, domenica escursione in mountain bike

Il circuito “Val Tidone Lentamente” propone un nuovo appuntamento in mountain bike domenica prossima, 27 giugno, con l’escursione “In Mtb lungo il sentiero”.

Si tratta di un’escursione in Mtb lungo il Sentiero del Tidone, da Mottaziana di Borgonovo Val Tidone in direzione Pianello Val Tidone, costeggiando il torrente Tidone con tratti in ombra e semplici guadi con poca acqua. Adatta a tutti con almeno una minima esperienza in mountain bike. Dislivello in salita di 150 metri, escursione in prevalenza su sterrato e di circa 4 ore. Casco obbligatorio. Costo di partecipazione € 15 a persona; il ritrovo è previsto alle 8:45 a Mottaziana di Borgonovo Val Tidone, con partenza ore 9.

L’iscrizione obbligatoria deve pervenire entro sabato 26 giugno e l’escursione si svolgerà con un numero limitato di partecipanti: tutte le informazioni dettagliate si trovano sull’evento facebook oppure contattando direttamente la guida ciclo turistica Marco Guarnieri, tramite i seguenti contatti: telefono 3393349233 oppure email guarnierisas@gmail.com. Tutte le escursioni di “Val Tidone Lentamente” sono a numero chiuso e rispetteranno le normative anti-assembramento: il calendario aggiornato e ufficiale è presente sul sito web www.sentierodeltidone.it