Sanremo Giovani, il piacentino Nuvolari ammesso alla selezione finale

C’è anche il cantautore piacentino Nuvolari – nome d’arte di Matteo Pisotti – tra gli artisti ammessi alla selezione finale di Sanremo Giovani 2021. Il musicista, da qualche tempo nella scuderia di Bomba Dischi, sarà in gara con la canzone “Farabutto” insieme ad altri 45 talentuosi artisti, scelti tra gli oltre 700 che hanno fatto domanda di partecipazione alla rassegna.

“La grande qualità delle canzoni proposte dai giovani artisti – si legge in un comunicato della Rai – ha infatti convinto la Commissione stessa (presieduta dal direttore artistico Amadeus, Claudio Fasulo, Gianmarco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis) a portare a 45 i partecipanti alla selezione finale, invece dei 30 inizialmente previsti. A questi si aggiunge il vincitore del Festival di Castrocaro. Nel dettaglio si tratta di 16 donne, 26 uomini e 4 gruppi. Per provenienza geografica 24 vengono dal Nord, 10 dal Centro, 8 dal Sud e 4 dall’estero. I 46 selezionati saranno protagonisti delle audizioni davanti alla Commissione Artistica che a fine novembre renderà noti gli 8 che – insieme ai 4 provenienti da Area Sanremo – parteciperanno a Sanremo Giovani il 15 dicembre in prima serata su Rai1, dalla quale usciranno i 2 artisti in gara insieme ai 22 “Big” al Festival di Sanremo 2022”.