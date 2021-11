Inizio di settimana all’insegna del tempo variabile nel piacentino. Lunedì 8 novembre il cielo sarà molto nuvoloso, con possibili piogge in particolare nelle ore centrali della giornata. Martedì il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso, con aumento nuvolosità a partire dal pomeriggio, anche se non sono attese precipitazioni. Le temperature in pianura saranno comprese tra 8 e 13 gradi.

“La nostra regione – le previsioni Arpae per i giorni successivi – sarà marginalmente influenzata da una depressione presente più sud in area mediterranea. Sono attese quindi condizioni di nuvolosità variabile alternata a schiarite, ma con fenomeni assenti. Le temperature risulteranno in progressivo aumento fino alla giornata di venerdì per effetto di venti più temperati dai quadranti sud-orientali ed in nuova flessione nella giornata di sabato”.