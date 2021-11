La campagna di Forza Italia “Stop all’addizionale regionale sul gas”

la nota stampa

Forza Italia Emilia Romagna ha lanciato una campagna di sensibilizzazione istituzionale volta alla sospensione dell’addizionale regionale che grava sulla bolletta del gas che in questi ultimi mesi ha subito rincari pesanti a causa dell’aumento della materia prima.

Gli aumenti hanno messo in difficoltà sia le aziende che le famiglie, che rischiano di passare un inverno al freddo a causa di costi che si sono praticamente raddoppiati.

La consigliera regionale azzurra Valentina Castaldini ha dato il via presentando una interrogazione in Regione per impegnare l’Ente a sospendere la riscossione di tale accisa sulla scorta di quanto hanno fatto altri territori, Regione Lombardia in primis (dal 2002 addirittura).

In tutti i consigli comunali e provinciali della nostra Regione dove sono presenti eletti di Forza Italia, verrà presentata una mozione che impegni gli organi istituzionali a richiedere la sospensione di questo gettito che è quantificabile in circa 80 mln di euro negli ultimi 4 anni.

Questa azione avrebbe un effetto immediato su tutti gli utenti che godrebbero di un risparmio che li aiuterebbe a compensare gli aumenti che ci sono stati in questi mesi.

Ancora una volta Forza Italia si conferma il partito che più di ogni altro ha sempre creduto è dimostrato che solo riducendo la pressione fiscale su famiglie e aziende di attua una politica di difesa dei cittadini stessi e al contempo si sostiene l’economia eliminando degli inutili balzelli che altro non sono che spesa improduttiva.