“Aumento contagi”, Amop cancella la cena con i pazienti in programma stasera

Nota stampa

AMOP sentito il proprio comitato scientifico, visto l’andamento della pandemia e visto la riesacerbazione della stessa associata ad articoli di stampa in data odierna, si ritiene opportuno sospendere la cena programmata con i pazienti per questa sera, 10 dicembre 2021 a Piacenza Amop si scusa con i tanti volontari che hanno lavorato alacremente fino a sta notte per la cena stessa, si scusa con tutti coloro che hanno donato cibi e bevande, si scusa con tutti i partecipanti (malati, loro parenti, Istituzioni, Sindaci) che avevano dato la loro adesione. Tuttavia vista l’escalation della pandemia, si ritiene opportuno e prudente sospendere la cena con moltissimo dispiacere, ma la sicurezza deve venire prima di tutto.