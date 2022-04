Scatta l’ora del derby, domenica Bakery ospita Assigeco. Stadio al 100% di capienza

E’ di nuovo tempo di derby in serie A2 Old Wild West: domenica 10 aprile (palla a due ore 18) la Bakery ospita Assigeco. Con la cessazione dello stato di emergenza il PalaBakery potrà ospitare il 100% degli spettatori, con quindi 2mila posti a disposizione.

La vendita dei biglietti per la partita di domenica tra Bakery e UCC Assigeco è organizzata per tutti gli spettatori online al link:

https://bit.ly/Bakery_vs_Assigeco a partire da martedì 4 aprile, previa registrazione.

Per l’occasione vi sarà la possibilità di acquistare un tagliando unico sia per i tifosi Bakery che per i tifosi ospiti al costo di 8€. Gli Under 12 entrano gratis – su prenotazione inviata a bakery@bakerysport.it

Per eventuali richieste di maggiori informazioni ed accrediti scrivere a bakery@bakerysport.it o telefonando alla segreteria al numero 348-6187922.

L’ingresso al PalaBakery, per via delle disposizioni delle autorità, è consentito esclusivamente ai possessori di Green Pass Rafforzato. Per seguire la partita è obbligatorio indossare sempre mascherina di tipo FFP2. Come da nuove disposizioni sarà attivo il servizio bar all’interno del palazzetto. Le porte del PalaBakery saranno aperte domenica pomeriggio a partire dalle ore 17 per consentire un accesso a tutti i tifosi e sarà inoltre possibile, per chi lo volesse, il ritiro dei tagliandi prenotati online.