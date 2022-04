Teatro e solidarietà, due spettacoli di “Gioco Vita” per Croce Rossa a Croce Bianca

Teatro come motore di solidarietà, a partire dalle giovani generazioni: questa la finalità dell’iniziativa promossa da Teatro Gioco Vita, a sostegno di Croce Rossa e Pubblica Assistenza Croce Bianca. Due gli spettacoli in programma, Ranocchio (il 22 aprile) e Sonia e Alfredo (il 7 maggio). Proposte che appartengono al teatro per ragazzi, inseriti però nel palinsesto serale dando così l’occasione, ha detto Diego Maj direttore di Teatro Gioco Vita, a tutta la famiglia di trascorrere una serata insieme.

I due spettacoli (inizio ore 20 e 30) sono stati presentati da Stefano Pareti, presidente dell’associazione Amici di Teatro Gioco Vita, Alessandro Guidotti di Croce Rossa, Alessandro Miglioli e Marco Arcelli Fontana rispettivamente presidente e vice di Pubblica Assistenza Croce Bianca. Entrambe le rappresentazioni serviranno a raccogliere fondi a sostegno delle iniziative di solidarietà, con scopi sociali, proposte dalle due associazioni.

Sia Ranocchio che Sonia e Alfredo sono due produzioni di TGV, di teatro d’ombra: Ranocchio è uno spettacolo del 2009, dedicato ai bambini dai 2 ai 5 anni. Sonia e Alfredo – mai stato proposto a Piacenza e ideato durante il primo lockdown- è dedicato ai bambini di età compresa tra i 4 e gli 8 anni. I posti a disposizione sono limitati, necessaria la prenotazione 0523/315578 biglietteria@teatrogiocovita.it.