“Nelle fauci degl’Agnelli”, alla Camera del Lavoro presentazione del libro di Arzani

La Camera del Lavoro di Piacenza e la casa editrice Pontegobbo organizzano la presentazione del libro di Claudio Arzani “Nelle fauci degl’Agnelli”. L’appuntamento è per lunedì 6 giugno (ore 17.30) presso la sala Nelson Mandela in Camera del Lavoro, via XXIV Maggio, 18. Intervisterà l’autore il giornalista ufficio stampa della Cgil di Piacenza, Mattia Motta. Previsti interventi di Carmelo Sciascia, filosofo, opinionista, di Gianluca Zilocchi, segretario generale Cgil Piacenza e letture di ‘poesie dalla fabbrica’ di Dalila Ciavattini accompagnata dalle musiche di Francesco Bonomini eseguite all’organetto diatonico.

“C’era stata la contestazione nel ’68 – si legge nel frontespizio del libro di Arzani – le grandi proteste operaie dell’autunno caldo del ’69, lo Statuto dei Lavoratori, il referendum sul divorzio, sembravamo ad un passo dal cambiare il mondo e, quando nel 1980 la Fiat annunciò licenziamenti, fu sciopero per 35 giorni: sembrava che la sconfitta del padronato industriale fosse nei fatti. Ma non era così: gli Agnelli erano lupi e gli operai … licenziati! Prima a diecine, poi centinaia, infine migliaia. A seguire venne il riflusso, la globalizzazione, la crisi della politica, la delocalizzazione delle industrie e oggi gli operai Fiat che erano 130mila, sono meno di 50mila. Dunque, la classe operaia e i lavoratori tutti, possono ancora aspirare al Paradiso? Verrà ancora l’alba nella quale sorgerà il Sol dell’Avvenire?”