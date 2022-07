Travo, uomo annega nelle acque del Trebbia

Tragedia nel fiume Trebbia. Un piacentino di 67 anni è morto annegato a Travo, in provincia di Piacenza. Il fatto è accaduto nel pomeriggio del 12 luglio in località Dorba, dove si sono portati i soccorsi. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto: tra le ipotesi quella di un malore improvviso che avrebbe colto l’uomo mentre si trovava nelle acque del fiume.

Sono stati i familiari della vittima, poco prima delle 16, a dare l’allarme: sul posto si sono portati l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Travo insieme all’automedica di Bobbio, i vigili del fuoco del distaccamento di Bobbio con i colleghi della squadra specializzata in soccorso acquatico giunti da Piacenza e il soccorso alpino. Sul posto anche l’eliambulanza, decollata da Parma e atterrata sul greto del fiume. Purtroppo, nonostante il prodigarsi dei soccorritori, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Per gli accertamenti del caso sono intervenuti i carabinieri di Rivergaro, con il comandante luogotenente Roberto Guasco.