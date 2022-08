Tempo stabile e temperature in aumento: è il quadro meteo nel piacentino per il week end che anticipa il giorno di Ferragosto, quando invece la situazione è destinata a cambiare. Sabato 13 agosto qualche nube nella prima parte della giornata, migliora dal pomeriggio con cielo sereno o poco nuvoloso; bel tempo anche domenica 14, con temperature massime che in pianura potranno toccare i 35 gradi.

L’inizio della nuova settimana – le previsioni regionali di Arpae – sarà invece caratterizzato da condizioni di instabilità con probabili temporali sparsi e temperature in calo; successivamente, la temporanea rimonta di un promontorio di alta pressione riporterà condizioni di tempo prevalentemente stabile con temperature in lieve aumento, prima di un nuovo possibile peggioramento atteso giovedì.