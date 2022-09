Dopo il Mondiale di volley inizia il campionato, Gas Sales in campo il 2 ottobre

La Lega Volley ha reso note le date delle prime sei giornate della SuperLega Credem Banca, campionato a cui partecipa, per la quarta stagione consecutiva, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. Nelle prime sei giornate in due occasioni le partite di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza saranno trasmesse su Rai Sport. Tutte le partite saranno trasmesse, come la passata stagione, in diretta da Volleyball TV (Volleyballworld.tv), con due gare a turno del fine settimana anche su RAI Sport.

Per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza il primo impegno della stagione 2022-2023 sarà al PalabancaSport domenica 2 ottobre, contro la WithU Verona, alle ore 20,30. Brizard e compagni giocheranno poi a Modena il derby della Via Emilia, contro Modena Volley, domenica 9 ottobre, alle ore 18.00, valido per la seconda giornata, che sarà anche trasmesso in diretta Rai Sport. E anche la gara della settimana successiva, valida per la terza giornata, sarà trasmessa da Rai Sport quando i biancorossi scenderanno in campo al PalabancaSport domenica 16 ottobre, alle ore 20,30, per affrontare l’Itas Trentino. Dopo la trasferta a Siena della quarta giornata contro la neopromossa Emma Villa Aubay Siena sabato 22 ottobre alle ore 20,30, al PalabancaSport la squadra di Lorenzo Bernardi affronterà la Vero Volley Monza, domenica 30 ottobre, alle ore 15.30, chiudendo questo primo blocco di partite con la trasferta a Taranto per affrontare la Gioiella Prisma Taranto, sabato 5 novembre, alle ore 20.30.

Regular Season SuperLega Credem Banca

1^ Giornata di Andata

Domenica 2 ottobre 2022, ore 20,30

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – WithU Verona (Diretta Volleyballworld.tv)

2^ Giornata di Andata

Domenica 9 ottobre 2022, ore 18.00

Modena Volley – Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza (Diretta RAI Sport e Volleyballworld.tv)

3^ Giornata di Andata

Domenica 16 ottobre 2022, ore 20.30

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – Itas Trentino (Diretta RAI Sport e Volleyballworld.tv)

4^ Giornata di Andata

Sabato 22 ottobre 2022, ore 20.30

Emma Villas Aubay Siena – Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza

(Diretta Volleyballworld.tv)

5^ Giornata di Andata

Domenica 30 ottobre 2022, ore 15.30

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – Vero Volley Monza

(Diretta Volleyballworld.tv)

6^ Giornata di Andata

Sabato 5 novembre 2022, ore 20.30

Gioiella Prisma Taranto – Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza

(Diretta Volleyballworld.tv)