Tra circo teatro e cabaret, a Rivergaro arriva All’InCirco Varietà”

Il Festivalultimaprovincia torna a Rivergaro sabato 3 settembre alle 21 con “All’InCirco Varietà”, spettacolo della Compagnia Lannutti & Corbo. All’inCirco Varietà è un crescendo pirotecnico di comicità, magia, acrobazia, poesia e follia, uno spettacolo d’arte che varia a cavallo tra il circo teatro e il cabaret. Lannutti & Corbo danno vita ad un varietà surreal-popolare, popolato da personaggi bizzarri e assurdi: un imbonitore, una soubrette, Saverio l’oggetto del desiderio, un acrobata che vuole vivere in un mondo alla rovescia, un ventriloquo muto, Frank-Stein, il mago della Maiella e la sua

assistente, e altri eventuali e vari. Lo spettacolo è godibile dai 0 ai 100 anni, può essere degustato a qualsiasi ora del giorno e della notte, prima e dopo i pasti.

La Compagnia

La compagnia nasce dall’incontro di due artisti nella vita e sul palco; Domenico Lannutti (Italia) e Gaby Corbo (Argentina) entrambi sulla piazza dal 1995. I loro spettacoli fondono comicità, magia, acrobazia, trasformismo, poesia e follia. Nel 2012 fondano insieme la P. I. P. P. U. Piccola Impresa Per Produrre Umorismo, con l’obiettivo di fondere le arti per produrre meraviglia a 360°. Oltre che nei piu importanti festival di teatro di strada in Italia, hanno rappresentato I loro spettacoli in Lussemburgo, Turchia, Grecia, Paesi Bassi…

DOMENICO LANNUTTI – Attore, comico, mago, insegnante, autore, regista e formatore.

Parallelamente all’attività teatrale e di spettacolo, Lannutti svolge anche un’intensa attività pedagogica, collaborando con diverse scuole di teatro e con l’università di Bologna. Ha frequentato svariate scuole e laboratori: teatro, commedia dell’arte, tecniche di cabaret, istrionismo comico, clown teatrale, buffone, costruzione del personaggio, illusionismo. Ha recitato in numerose commedie interpretando vari ruoli. Ha partecipato a trasmissioni televisive e radiofoniche sia nazionali che locali. Ha fatto parte della compagnia degli Gnorri capitanata da Natalino Balasso. Ha avuto numerosi

riconoscimenti come attore e come comico e con Buongiorno (Bekafilms) è stato il protagonista del corto più premiato della storia del cinema italiano. Testimonial per la serie televisiva CSI Las Vegas per Fox International Channels (Italia Europa Asia).

GABY CORBO – Attrice, acrobata, clown, insegnante. Un’artista a 360°, specialista in

verticali. Si è formata nella “Escuela de Circo Criollo de Argentina”, approfondendo diverse discipline: acrobalance, verticale, tessuto, trapezio individuale ed in coppia. Frequenta anche diversi corsi di Clown, Commedia dell´arte e teatro e la “Escuela Nacional de Arte Dramático”.Nell 2008 si trasferisce in Italia e studia sartoria teatrale nell’Istituto di Moda Mara Scalon e teatro fisico nell’Atelier teatro fisico di Philip Radice. Gaby Corbo ha lavorato con diverse compagnie di circo teatro, tra cui “Circo Chico”, “CircoVachi”, “Circo Circacho” e “Mujeres al borde”, insieme a questi rappresenta e realizza performance in vari circhi Argentini e Brasiliani. Nel 2006 presenta il suo primo spettacolo solista Mani. Negli anni successivi arrivano altri spettacoli: Pretty Limo, Geppetta (spettacolo medievale), Senza indirizzo (con il quale vince il concorso Cantieri di strada della FNAS nella categoria “Uanmenscio”), Tan-Go e gli spettacoli Comikesk e All’incirco Varietà insieme al comico Domenico Lannutti. Negli anni Gaby Corbo si perfeziona anche come formatrice per stage di verticale, acrobatica a due, trapezio e tessuti aerei. Attualmente tieni corsi annuali di “Trapezio statico” e “Acrobalance e verticali” a Bologna.