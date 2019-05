Gola Gola Festival è anche senza glutine. Menù, show cooking e laboratori per celiaci

Gola Gola Festival, il grande evento gastronomico con cooking show, street food, ristoranti open air, mercato di prodotti tipici, laboratori, musica, arte e cultura, è pronto a sbarcare nel centro storico di Piacenza il weekend del 7-8-9 giugno 2019.

AIC Emilia Romagna, con i suoi volontari e i locali aderenti al network Alimentazione Fuori Casa, propone un percorso senza glutine ‘a tappe’ nel corso della manifestazione:

• Tappa 1 – da Tigellabella, locale aderente al network AFC in via Illica 5, per tutta la durata dell’evento i celiaci potranno degustare le golose tigelle proposte nel menù Tigellabella Senza Glutine scontato: 8 tigelle, salumi, 1 bevanda, 1 caffè a € 16;

• Tappa 2 – la Gelateria Mil Sabores, locale aderente al network AFC, in Piazza dei Mercanti presso la Coldiretti propone per tutta la durata dell’evento il suo gustoso gelato senza glutine;

• Tappa 3 – Venerdì 7 giugno alle 15.00 in Piazza Cavalli le volontarie AIC vi invitano a un coinvolgente Show Cooking Senza Glutine con i sapori del territorio tenuto dalla cuoca e food blogger Ilaria Bertinelli;

• Tappa 4 –Sabato 8 giugno dalle 18.00 alle 19.00 in piazza Duomo le volontarie AIC aspettano i bimbi di età compresa tra i 5 e i 12 anni con il laboratorio Mani in pasta – Pasta fresca colorata senza glutine, organizzato da Eataly avvalendosi di Caterina Petrosino, maestra di cucina, e il supporto tecnico di Buon per te, laboratorio artigianale del network AFC. Al termine del laboratorio i bambini potranno scoprire l’angolo della merenda gluten-free: la gelateria Mil Sabores offrirà in omaggio ai partecipanti un goloso cono gelato senza glutine.

Mappa del percorso senza glutine: www.aicemiliaromagna.it/2019/05/17/gola-gola-aic-ce-piacenza-7-8-9-giugno-2019/

Programma completo di Gola Gola Festival: www.golagolafestival.it