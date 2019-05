La corale del Respighi protagonista alla rassegna “Musica ad Arte” di Cremona

Calorosa accoglienza e prolungati applausi sabato scorso a Cremona per la formazione corale “Lorenzo Respighi”, che si è esibita in occasione dell’evento “Musica ad Arte” – rassegna nazionale delle scuole medie ad indirizzo musicale, dei licei musicali e del settore AFAM (Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica).

Il coro composto dagli studenti piacentini – sottolineano dal liceo cittadino – ha meritato parole di vivo apprezzamento da parte di Gianluigi Bencivenga, Direttore Artistico della 30esima edizione della rassegna musicale. Evidenziate qualità di esecuzione, versatilità nella scelta del programma e capacità di coinvolgere e trasmettere emozioni, che hanno fatto guadagnare al coro l’invito a Cremona anche a prossime manifestazioni promosse sul territorio.

Un’esperienza ricca di stimoli e di prospettive per i ragazzi del liceo cittadino: reduci dal contributo recentemente offerto in città alla Passeggiata musicale promossa dal Conservatorio Nicolini, gli studenti hanno iniziato a far conoscere anche fuori dai confini del piacentino il Respighi nel suo impegno a valorizzare la musica come strumento prezioso di crescita e formazione culturale e umana.

Hanno partecipato all’evento:

Coristi: Andrea Albasi, Chiara Anelli, Chiara Anselmi, Aida Cavanna, Francesco Corciulo, Caterina Costa, Angelica Cuvi, Gaia Dallacasagrande, Paolo Provini, Furong Qiu, Monica Rausa, Angela Sfolcini, Elia Andrea Perli, Selene Rigoni, Lucrezia Rossi, Giandomenico Silvestri, Karen Soffiantini, Elena Tancheva, Manuela Zhabokhova

Voce solista: Caterina Costa

Pianoforte: Francesco Degli Antoni

Presentatori: Andrea Albasi, Elia Perli, Paolo Provini, Angela Sfolcini

Dir: Patrizia Datilini