Proprietà immobiliare, Confedilizia “interroga” i candidati

L’Associazione Proprietari Casa-Confedilizia di Piacenza in vista delle elezioni comunali che si svolgeranno il 26 maggio prossimo ha diffuso un questionario d’interpello sui vari problemi che interessano condòmini e proprietari di casa.

In particolare i temi affrontati nei questionari diffusi dalla Confedilizia sono stati l’introduzione di aliquote agevolate di Imu e Tasi per gli immobili locati, l’esonero da Imu e Tasi degli immobili non occupati e non allacciati ad alcuna utenza, l’applicazione delle riduzioni ed esenzioni della Tari nei casi previsti dalla legge, l’approvazione di una delibera attuativa della norma sul “baratto amministrativo” (che prevede la possibilità per i Comuni di definire i criteri e le condizioni per la realizzazione – da parte di cittadini, singoli o associati – di interventi di riqualificazione nel territorio comunale, stabilendo riduzioni o esenzioni dal pagamento di tributi inerenti l’attività posta in essere) e la necessità che i soldi stanziati dalla Regione per l’effettuazione di opere di salvaguardia del territorio, anziché al Consorzio di bonifica (il quale sulla base di queste presunte opere di bonifica poi pretende anche di imporre al territorio circostante la contribuzione di bonifica), vadano direttamente ai Comuni interessati.

Tutti coloro che sono interessati a prendere visione delle risposte che la Confedilizia di Piacenza ha ricevuto sui temi summenzionati possono rivolgersi presso la sede sociale di Piazza della Prefettura (Tel. 0523.327273. Uffici aperti tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00, lunedì, mercoledì e venerdì anche dalle 16.00 alle 18.00; e-mail: info@confediliziapiacenza.it; sito Internet: www.confediliziapiacenza.it).

(Nota stampa Confedilizia Piacenza)