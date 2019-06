Operatori meccatronici, venerdì la consegna dei diplomi in Prefettura

In un epoca in cui crescono disagio e problematiche giovanili, c’è chi sceglie di puntare sulla formazione professionale pensando in modo concreto al proprio futuro. E’ la scelta fatta dai tredici ragazzi che nel pomeriggio di venerdì 21 giugno (inizio alle ore 17.45) saranno protagonisti in Prefettura della cerimonia di consegna dei diplomi del corso di “Operatore meccatronico dell’autoriparazione”.

I percorsi di formazione seguiti dagli studenti su base biennale o triennale, sono stati realizzati da Ecipar – l’Ente di formazione di CNA Piacenza -, abilitato dal Ministero dell’Istruzione attraverso l’accreditamento della Regione Emilia Romagna, proprio per l’organizzazione dei corsi e delle attività di Istruzione e Formazione Professionale.

A consegnare i diplomi, oltre al Prefetto Maurizio Falco che “ha voluto ospitare questa cerimonia nella sede territoriale del Governo – spiega l’Ente di formazione – proprio per evidenziare la vicinanza ai giovani che hanno frequentato questo percorso”, saranno presenti il vicesindaco di Piacenza, Elena Baio, il Presidente regionale di CNA, Dario Costantini, il Presidente di CNA Piacenza Giovanni Rivaroli, il Direttore Enrica Gambazza, il Presidente regionale di Ecipar, Gualtiero Ghirardi, il Presidente di Ecipar Piacenza, Marco Salvatori, i docenti e i responsabili provinciali di Ecipar.