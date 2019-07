Utilizzo strutture sportive, entro il 31 luglio le richieste per gli impianti natatori

E’ disponibile anche on line, sul sito web comunale, il modulo che deve essere compilato dalle associazioni, enti o società intenzionate a utilizzare per la stagione 2019-2020, anche temporaneamente, impianti sportivi di proprietà o nella disponibilità del Comune di Piacenza.

Le richieste devono essere presentate entro il 31 luglio per le piscine ed entro il 25 agosto per tutte le altre strutture. Le domande pervenute dopo tali date saranno esaminate secondo l’ordine cronologico di arrivo e in coda a quelle giunte entro i termini. Il modulo, richiedibile anche all’Ufficio Sport di largo Anguissola 1, può essere scaricato a questo link: https://www.comune.piacenza.it/temi/sport/luoghi/uso-di-impianti-e-aree-pubbliche/modulo-richiesta-impianti-sportivi.pdf.

Si ricorda che non saranno prese in considerazione le domande di associazioni, enti o società che non risultino in regola con i pagamenti delle tariffe comunali della stagione 2018-2019. Le morosità e inadempienze di cui si tiene conto riguardano sia la posizione nei confronti del Comune di Piacenza, sia i rapporti con le associazioni sportive che operano per conto dell’Amministrazione.