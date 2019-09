“Festa del Condominio” alla sede di Confedilizia

Domani, sabato 28 settembre, dalle ore 9 alle ore 14, presso la nuova sede dell’Associazione Proprietari Casa-Confedilizia di Piacenza, in Via del Tempio n. 27-29 (Piazza della Prefettura), si terrà la “Festa del Condominio”, organizzata dalla stessa Confedilizia piacentina in collaborazione con la Banca di Piacenza, con il Coram e con la Gesticond di Piacenza, aderendo all’iniziativa indetta dalla Confedilizia nazionale per tutta Italia, giunta alla sua sedicesima edizione.

Tale manifestazione si pone la finalità di creare una occasione di aggregazione, confronto e riflessione attorno all’entità più rappresentativa, in Italia, della vita del proprietario di casa. Alla Festa sono invitati tutti i proprietari di casa piacentini, i quali potranno formulare quesiti legali, fiscali e tecnici in materia condominiale; ai quesiti sarà data risposta dai consulenti della Confedilizia.

Alle ore 11 si terrà una conferenza sul tema “Finanziamento al condominio ed ecobonus“; relatori saranno Pietro Boselli, vicedirettore generale della Banca di Piacenza, Michele Granelli, amministratore delegato di Green Sales ed Alessandro Lori, executive manager di Gas Sales. Nel corso della Festa sarà anche possibile iscriversi ai Corsi per amministratori di condominio organizzati dalla Confedilizia e verranno distribuiti gratuitamente utili pubblicazioni, depliant con le modalità per l’iscrizione al Registro nazionale amministratori della Confedilizia e gadgets vari.