“Costoso e pericoloso”: Forza Nuova Piacenza chiede di eliminare il porfido dalle strade cittadine.

“Risultano essere costose e pericolose le pavimentazioni di acciottolato, che richiedono costose manutenzioni e spesso causano problemi di sicurezza stradale agli utenti della strada – affermano -. Chiediamo all’Assessore ai Lavori Pubblici Marco Tassi di sostituire il fondo di alcune vie, che hanno questa pavimentazione con un manto stradale d’asfalto o altro materiale che mantenga “l’estetica” della strada”.

Foto 2 di 2



“La pavimentazione in porfido cede in continuazione” – concludono rimandando alle foto che pubblichiamo, scattate nei giorni scorsi in città.