Cento pupazzetti per Natale: il regalo di un piacentino ai bimbi della città

“Un gesto di grande generosità, destinato al Centro per le famiglie Galleria del Sole – Farnesiana e al Servizio Minori e famiglia di via Martiri della Resistenza, per il quale esprimo non solo la mia riconoscenza personale ma anche quella di tutta l’Amministrazione comunale”.

Con queste parole l’assessore alle Politiche giovanili, Luca Zandonella commenta l’iniziativa del piacentino Fabrizio Milani che, sabato 21 dicembre in piazza Cavalli presso il gazebo del Centro per le Famiglie, ha donato al Comune di Piacenza circa 100 pupazzetti che saranno utilizzati nelle attività ludiche dedicate ai minori.

“Grazie all’impegno delle persone che quotidianamente ci lavorano – sottolinea l’assessore Zandonella -, il Centro per le Famiglie e il Servizio Minori sono ormai realtà consolidate e stimate dai cittadini piacentini. Il regalo di Natale del signor Milani, che ringrazio di cuore, ha ancora più valore visto il periodo di festa che stiamo per affrontare: è un atto di amore verso Piacenza e i piacentini, a beneficio in particolare dei più piccini”.