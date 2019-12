Perde l’equilibrio in moto e cade rovinosamente, interviene l’elisoccorso

Si sono aggravate nel pomeriggio del 10 dicembre le condizioni di un portalettere – in forze ad un servizio di consegna privato – caduto dalla propria motocicletta in via Campesio a Piacenza. L’incidente è accaduto poco dopo l’orario di pranzo, verso le 14.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava percorrendo via Campesio a bordo della sua moto, impegnato in attività di consegna, quando per motivi ancora da chiarire ha perso l’equilibrio, finendo rovinosamente a terra e compiendo un volo di diversi metri. Le sue condizioni sono apparse fin da subito molto gravi e sul posto sono intervenuti il personale infermieristico del 118 e gli operatori di Croce Rossa, oltre agli agenti della polizia locale per i rilievi.

Trasportato all’ospedale Guglielmo da Saliceto, è stato successivamente disposto il suo trasferimento al Maggiore di Parma, con l’intervento dell’elisoccorso.