Le vincitrici della lotteria di Progetto Vita vanno a New York

Margherita e Mariangela sono le vincitrici del lotteria 2019 di Progetto Vita.

A fronte del biglietto fortunato da 1 euro, si sono aggiudicate un viaggio a New York (il primo premio del concorso), messo a disposizione dall’agenzia Viaggi dello Zodiaco. La lotteria di Progetto Vita proseguirà anche nel 2020. Il ricavato, come sempre, servirà per ampliare e gestire la rete di defibrillatori automatici esterni (DAE) che rappresentano l’unica arma contro l’arresto cardiaco improvviso.

Nella foto, le vincitrici del concorso con Daniela Aschieri, presidente di Progetto Vita, e Nicole (Viaggi dello Zodiaco)