Una bisarca è rimasta parcheggiata per oltre un’ora, con le quattro frecce accese, lungo viale Malta, all’altezza della fermata dell’autobus sul lato del liceo Colombini.

Un parcheggio improvvisato che non ha mancato di creare qualche disagio, restringendo parecchio la carreggiata in un punto non distante dal semaforo e da intersezioni con altre strade.

Foto 2 di 2



Sul posto è giunta, dopo essere stata contattata da alcuni cittadini, anche una pattuglia della Polizia Locale di Piacenza.