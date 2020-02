Violento scontro tra due auto in viale Patrioti a Piacenza nel pomeriggio di domenica.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte una Fiat 500 e una Mini Bmw cabrio; sul posto sono giunti i soccorsi del 118 con l’ambulanza della Croce Bianca e l’auto infermieristica.

Foto 3 di 3





Uno dei due conducenti era rimasto imprigionato nella vettura, per questo sono intervenuti anche i vigili del fuoco. I feriti sono stati condotti in ospedale, le loro condizioni sono serie ma non correrebbero pericolo di vita.

IN AGGIORNAMENTO