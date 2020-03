Premio Valente Faustini, rinviata la cerimonia di premiazione

“E’ stata rinviata a data da destinarsi, a causa della ben nota situazione del Coronavirus, la cerimonia di premiazione della 41ª edizione del Premio di poesia dialettale nazionale Valente Faustini”.

Lo annuncia in una nota la Famiglia Piasinteina, organizzatrice della rassegna che si doveva svolgere a Palazzo Galli della Banca di Piacenza il prossimo 14 marzo.

La giuria, composta da Andrea Bergonzi, Roberta Braceschi, Lucia Favari, Fausto Frontini, Enrico Marcotti, Francesco Mastrantonio, Paola Nicelli, Pino Spiaggi e Franco Stampais, ha determinato i seguenti vincitori:

Sezione poesia

1° Premio a Anna Botti

Con “Al to spècc”

2° classificato a Luigi Sturma

Con “La va mäl bombèn”

3° classificato ex aequo a Anna Persi

Con “Un ratt in dla curt”

3° classificato a Fabrizio Solenghi

Con “Vuriss di a me fiö”

Premio speciale giuria a Silvia Arfini

Con “Er core e la capoccia”

Premio speciale Luigi Paraboschi a Alfredo Lamberti

Con “Una vota strä zuar”

Menzioni d’onore poesia

a Carlo Cammi con “Al mè dutur”

a Pierluigi Carenzi con “Piaśeinsa a cunfront”

a Maurizio Dossena con “Anibal e i piasintein”

a Eugenio Mosconi con “Fiur in giardein da speranza”

a Mario Schiavi con “Brigitte Bardòt”

Sezione racconto

1° classificato a Luigi Pastorelli

Con “S’as pöl ciamäl amur…”

2° classificato ex aequo a Silvia Arfini

Con “La vus d’al cör”

2° classificato ex aequo a Fabrizio Solenghi

Con “La cumpagnia di stramlon”

3° classificato ex aequo a Alfredo Lamberti

Con “Strä calsulär una vota”

3° classificato ex aequo a Rino Scrivani

Con “L’impustur”

Premio speciale giuria a Anna Botti

Con “Al mé cinema”

Premio speciale Luigi Paraboschi a Pier Giorgio Barbieri

Con “Quànd a s’éra ragàss”

“Come gli anni scorsi – spiega la Famiglia Piasinteina – il razdur Danilo Anelli ha avuto la funzione di “garante” del lavoro svolto dalla giuria, non partecipando alla votazione e gestendo la corrispondenza dei concorrenti con gli elaborati, di predisporre le copie degli stessi per i giurati, assicurando l’anonimato degli autori (le poesie ed i racconti sono indicati con il solo titolo) e di custodire l’archivio con i dati personali dei partecipanti. A questa edizione del Premio Faustini sono state presentate 12 poesie e 7 racconti”.

IL PREMIO – Il Premio di poesia dialettale “Valente Faustini” è nato a Piacenza negli anni settanta del secolo scorso per iniziativa del poeta Enrico Sperzagni (1909 -2001), e ha avuto, fin dalla prima edizione, il patrocinio della Banca di Piacenza.

L’iniziativa, già dai fondatori, è stata indicata con il nome di Valente Faustini (Piacenza 1858-1922), poeta profondamente legato alla realtà territoriale piacentina, ma nello stesso tempo aperto ad orizzonti culturali di ampio respiro. Dotato di una solida cultura umanistica, Faustini ha saputo portare nella sua vasta produzione poetica i sentimenti del popolo, nel suo verso la realtà piacentina e, pur non perdendo la propria identità, viene osservata in sintonia con la cultura italiana tra Otto-Novecento. La Famiglia Piasinteina, come gli anni scorsi, sta predisponendo il volume contenente tutti gli elaborati della 41ª edizione.