Carpaneto, in via Papa Giovanni XXIII tornano i banchi alimentari del mercato

Da domani, mercoledì 6 maggio, Carpaneto (Piacenza) tornerà a ospitare il mercato, fermo da febbraio.

“Con l’apertura data dalle nuove leggi – spiega il primo cittadino, Andrea Arfani -, il Comune ha deciso di riattivare il mercato, che troverà una conformazione particolare per i primi tempi. La legge regionale, infatti, ammette soltanto i mercati alimentari, con la conseguenza che, per ora, soltanto alcuni banchi potranno ritornare a operare. Inoltre, il Comune ha fissato alcune stringenti regole di sicurezza, a tutela della salute di clienti e operatori”.

“Il primo nuovo mercato si avrà domani, mercoledì 6 maggio – continua -. L’Amministrazione ha scelto di collocarlo in via Papa Giovanni XXIII, in quanto zona in grado di rispondere a tutti i requisiti necessari di sicurezza”.

Come spiega l’assessore al Commercio Gianfranco Calderoni”si tratta di una via totalmente controllabile, in quando non ha ingressi di case o negozi; inoltre, può essere chiusa agli estremi con transenne, in modo da gestire e contingentare gli accessi e regolare le uscite. In questo modo garantiremo la presenza all’interno dell’area di un numero controllato di persone, che potranno accedere a turno ai vari banchi. Il controllo all’ingresso e all’uscita verrà svolto da alcuni rappresentanti degli ambulanti, che si sono dimostrati molto collaborativi, e che ringrazio sinceramente”.

E il rappresentante designato degli ambulanti, Mauro Marchesini, così commenta la riattivazione del mercato di Carpaneto: “Siamo grati all’amministrazione per averci permesso di ripartire. Adotteremo tutte le accortezze per garantire la salute di tutti, in modo che i clienti possano tornare a frequentare il mercato con fiducia e tranquillità. Invito tutti al rispetto delle regole”.

“Sarà sicuramente un momento delicato – sottolinea ancora il sindaco Arfani – perché si tratterà di toccare concretamente con mano una situazione che ha tutta l’aria della normalità. Ormai da due mesi e mezzo abbiamo visto le vie del paese private del mercato, e farà un bell’effetto vederlo tornare. E’ importante che sia tra le prime cose a riprendere terreno, perché è stata una delle prime a essere fermata. Abbiamo stabilito l’obbligo di indossare mascherine e guanti all’interno del mercato, limitando i flussi: in questo istante nulla conta di più della sicurezza”.