San Nicolò, domenica controlli gratuiti al gazebo di Croce Rossa

Un gazebo della Croce Rossa di San Nicolò (Piacenza) sarà presente, domenica prossima, 2 agosto, dalle ore 9 alle 12, sul piazzale della chiesa del paese per effettuare controlli gratuiti della pressione e dei parametri.

Sarà anche l’occasione – fa sapere la Croce Rossa – per raccogliere nominativi e promuovere il nuovo corso per aspiranti volontari, aperto al pubblico dai 14 anni in su, che partirà dopo l’estate: “L’arrivo di nuovi volontari e nuove leve di qualsiasi età – sottolineano -, sarebbe di buon auspicio per garantire la continuità dei trasporti e dei servizi, di emergenza e non, che Croce Rossa offre alla comunità”.