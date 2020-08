Coltivavano marijuana: due giovani e un 59enne denunciati dai carabinieri.

I fatti risalgono alla mattinata del 7 agosto, quando i carabinieri della Stazione di S.Giorgio, insieme ai colleghi della Sezione Operativa della Compagnia di Piacenza, hanno sorpreso i due ragazzi, di 24 e 25 anni, entrambi incensurati, a coltivare illecitamente 28 piante di marijuana nella villa che un loro amico di 59 anni – a sua volta indagato – aveva concesso loro in uso.

Tutto è partito da una segnalazione giunta ai carabinieri di Piacenza e subito – spiega l’Arma – sono stati disposti alcuni servizi per verificare ed accertare quanto segnalato. Così i militari hanno deciso di intervenire in una frazione di San Giorgio in una grande villa: all’interno della dependance, più precisamente sul terrazzo del primo piano e sotto il portico solitamente adibito a deposito di auto, hanno rinvenuto le piante di marijuana in vaso. Oltre ai vasi per la coltivazione delle piante di droga era presente anche tutta la necessaria strumentazione per la crescita e il confezionamento della marijuana: un ventilatore, alcuni barattoli di fertilizzante, saldatrice per confezionare stupefacente, bilancino di precisione e rotolo di cellophane per preparare i sacchetti.

L’abitazione, come emerso a seguito degli accertamenti, era stata concessa ai due ragazzi da un loro amico, un 59enne residente in provincia, che è stato a sua volta denunciato all’autorità giudiziaria per concorso in coltivazione di sostanza stupefacente. Le piante, tutto il materiale rinvenuto e i fertilizzanti sono stati sequestrati.