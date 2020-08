Volley, per la Gas Sales Bluenergy esordio in SuperLega il 27 settembre a Ravenna

Sono ufficiali e pubblicati sul sito Legavolley.it i calendari di Regular Season della Serie A Credem Banca.

Sarà un torneo intenso quello che attende i biancorossi e le altre 11 squadre iscritte: la Regular Season, infatti, partirà ufficialmente il 27 settembre per concludersi il 14 febbraio 2021. Previsti due turni infrasettimanali, entrambi ad ottobre: mercoledì 7 e mercoledì 14 ottobre.

L’avventura per gli uomini di mister Gardini comincerà da Ravenna contro la Consar, mentre il primo appuntamento tra le mura amiche del PalaBanca è fissato alla seconda giornata contro Perugia. Sarà un ottobre ricco di partite, con ben 6 match in programma: dopo la sfida contro Leon e compagni, la Gas Sales Bluenergy affronterà nell’ordine Cisterna in trasferta, due corazzate come Trento e Civitanova in casa, Modena e Vibo Valentia ancora in trasferta. Il fitto calendario proseguirà anche a novembre, quando i biancorossi avranno un altro tour de force: Padova, Verona, Monza per chiudere il girone di andata contro Milano all’Allianz Cloud. La prima giornata di ritorno, infatti, è in programma il 29 novembre, quando Piacenza tornerà ad affrontare Ravenna.

IL CALENDARIO BIANCOROSSO

“Ci aspetta un esordio complicato con sfide importanti – sottolinea mister Andrea Gardini – per questo dovremo farci trovare subito in una buona condizione per far bene. Quando si affrontano a inizio campionato grandi corazzate c’è il rischio che queste gare possano lasciare qualche strascico e condizionare il proseguo del campionato. Dal gruppo che sta nascendo, però, non vedo grandi difficoltà da questo punto di vista: la squadra è fatta da giocatori consolidati, con una grande conoscenza delle proprie qualità e sono sicuro che potremo fare bene. Sicuramente giocare le sfide più importanti in casa e in maniera ravvicinata ad ottobre contro Perugia, Trento e Civitanova, senza avere il grande pubblico sugli spalti o comunque con un accesso ridotto al PalaBanca, sarà un vero peccato”.

“Sia per l’atmosfera che si respira in queste occasioni sia a livello di mancati incassi, visto che queste gare richiamano sempre tanti tifosi. Probabilmente non sono stati considerati tutti gli aspetti, visto che almeno nella parte iniziale del campionato, alcune squadre avranno a che fare con mancati incassi mentre nella seconda parte della stagione mi auguro che il pubblico possa tornare a riempire i palazzetti perché lo sport senza pubblico non ha senso”.

Nelle prossime settimane saranno fissati gli appuntamenti televisivi e le singole variazioni di giorno e orario richieste dalla pianificazione della stagione. La Regular Season della SuperLega Credem Banca 2020/21 verrà aperta da due eventi targati Del Monte. Le quattro squadre in lizza per la Del Monte Supercoppa si sfideranno infatti in Semifinale di Supercoppa su gare di andata e ritorno (eventuale golden set), prima della grande serata di Finale all’Arena di Verona.

Le stesse quattro formazioni sono già qualificate per i Quarti della Del Monte Coppa Italia.

Del Monte Supercoppa

Semifinali andata, domenica 13 settembre 2020

Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova

Sir Safety Conad Perugia – Leo Shoes Modena

Semifinali ritorno, domenica 20 settembre 2020

Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino

Leo Shoes Modena – Sir Safety Conad Perugia

Finale all’Arena di Verona – 25 settembre 2020

Del Monte Coppa Italia

Gli altri otto Club giocheranno gli Ottavi della Del Monte Coppa Italia divisi in due gironi, con partite di sola andata: le due vincenti di ogni pool raggiungeranno ai Quarti Civitanova, Modena, Perugia e Trento. Per la composizione del tabellone saranno tutte riclassificate per la fase dei Quarti in base alla classifica del girone di andata della prossima stagione.

GIRONE A: Allianz Milano (5a classificata), NBV Verona (8a classificata), Vero Volley Monza (9a classificata), Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia (12a classificata);

GIRONE B: Consar Ravenna (6a classificata), Pallavolo Padova (7a classificata), Gas Sales Bluenergy Piacenza (10a classificata), Top Volley Cisterna (11a classificata).

Ottavi gara 1, domenica 13 settembre 2020

Girone A

Allianz Milano – NBV Verona

Vero Volley Monza – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Girone B

Consar Ravenna – Pallavolo Padova

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Top Volley Cisterna

Ottavi gara 2, domenica 20 settembre 2020

Girone A

NBV Verona – Vero Volley Monza

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Allianz Milano

Girone B

Pallavolo Padova – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Top Volley Cisterna – Consar Ravenna

Ottavi gara 3, mercoledì 23 settembre 2020

Girone A

Allianz Milano – – Vero Volley Monza

NBV Verona – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Girone B

Consar Ravenna – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Pallavolo Padova – Top Volley Cisterna

Quarti di Finale – 26 novembre 2020

Final Four – 30 e 31 gennaio 2021

Inizio Play Off – 21 febbraio 2021