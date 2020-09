Gruppo Piacentino

Rotary Club Piacenza – Visita del Governatore Distrettuale

Lunedì 21 settembre è ripresa l’attività conviviale del Rotary Club Piacenza presso il Grande Albergo Roma, sede del club, in un contesto suggestivo e rigorosamente rispettoso delle misure anti-covid. E’ stata l’occasione per accogliere un importante evento rotariano, ovvero l’annuale visita del governatore distrettuale.

Come da programma, il governatore Distretto 2050 Ugo Nichetti, ha incontrato dapprima il Presidente e Segretario e successivamente il Consiglio Direttivo con Presidenti di Commissione del Club, unitamente al Presidente Rotaract. Erano presenti anche l’assistente del governatore per il Gruppo Piacentino Giancarlo Gerosa e il Segretario Esecutivo Distrettuale Enzo Montini. Il presidente Giorgio Visconti ha avviato la serata conviviale ricordando ai presenti il significato di onorare le bandiere ed ha introdotto il Governatore illustrandone ai soci il nutrito curriculum vitae, oltre all’importante attività svolta a favore del Rotary che gli è valsa il conferimento di ben sette Paul Harris Fellow.

Ugo Nichetti nel suo intervento ha richiamato il tema dell’anno rotariano 2020-2021, “Il Rotary crea opportunità”, come un invito alle innumerevoli opportunità che il Rotary, attraverso le azioni e i services, crea per noi stessi e per gli altri. Il Rotary crea opportunità per condurre una vita più intensa, offre l’opportunità di stringere amicizie in tutto il mondo sulla base di valori fondamentali che ci connotano come un riferimento in ogni ambito sociale, familiare, lavorativo ed associativo. Il Governatore ha sottolineato l’importanza di porre una grande attenzione alle persone che compongono il nostro sodalizio, alla cosiddetta “membership” valorizzando le professionalità dei soci e dove nessuna età è preclusa.

Al termine del suo intervento il Governatore ha consegnato omaggi al Presidente, Segretario e Tesoriere ed ha ricevuto dal nostro club alcune pubblicazioni e il guidoncino del Club con le firme dei soci presenti. Una serata in amicizia, ha commentato il Governatore Ugo Nichetti, che è uno dei valori del Rotary.