Questa mattina poco dopo le ore 7 un trattore agricolo che trainava un rimorchio spargiletame si è ribaltato lungo la Caorsana, in prossimità della rotatoria di via Canada, tra l'abitato di Caorso e San Nazzaro.

Nessuno è rimasto fortunatamente ferito, ma il carico di liquami si è completamente riversato sulla carreggiata. In tilt la circolazione stradale per tutto il corso della mattinata. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Piacenza per la messa in sicurezza. I rilievi sono a cura della Polizia Locale Unione Bassa Val D’Arda e Fiume Po.

In ausilio anche una pattuglia della Polizia Provinciale di Piacenza. Sono in corso da parte degli agenti le verifiche circa la regolarità del peso del mezzo agricolo, in base all’articolo 104 del codice della strada. E lunghe le operazioni di bonifica da parte di una ditta specializzata, con gli operai intenti a recuperare i liquami e a ripulire la sede stradale.