“Vittoria non plebiscitaria, il comitato del No di Piacenza continua la sua battaglia”

La nota stampa del Comitato per il No di Piacenza, in merito all’esito del referendum sul taglio dei parlamentari

La vittoria del sì è netta, anche se non in forma plebiscitaria come tutti i più autorevoli commentatori prevedevano solo un mese fa.

Da parte nostra possiamo già annunciare che il Comitato del NO di Piacenza non si scioglie per non deludere quell’inaspettato 30% dell’elettorato che non si fa ingannare da demagogia e populismo e che ci chiede di vigilare sui correttivi che verranno proposti per bilanciare questa scellerata riduzione della rappresentanza e della rappresentatività del parlamentari.

Pertanto, chi vuole continuare questa battaglia in difesa della Costituzione nata dall’Antifascismo e dalla Resistenza può unirsi a noi scrivendo a: comitatono.piacenza@gmail.com