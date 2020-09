Referendum, urne chiuse alle 15. Affluenza a Piacenza oltre il 50%

AGGIORNAMENTO ORE 15 – Urne chiuse alle 15, con un’affluenza in provincia di Piacenza che supera il 50%, attestandosi su una media del 50,49.

Tra i Comuni dove la partecipazione è stata più alta figura Ferriere (80,51%), chiamato a eleggere il nuovo sindaco dopo la prematura scomparsa per covid di Giovanni Malchiodi.

Alta l’adesione anche a Besenzone (56,76%), a Cerignale (55,26%), Fiorenzuola (54,02%), Gossolengo (54,93%).

Queste consultazioni non hanno risentito, a Piacenza come in tutta Italia, dei timori riguardanti il virus, infatti la partecipazione degli elettori è stata alta anche nella giornata di ieri, quando a Calendasco è stato necessario sospendere e poi riprendere l’attività di voto perché uno scrutatore è risultato essere positivo.

Anche nel Comune guidato da Filippo Zangrandi (che ha dovuto assumere il ruolo di presidente del nuovo seggio) la partecipazione è stata più che buona (53,45%).

In merito al risultato, anche Piacenza sta seguendo il trend elettorale che vede in forte vantaggio il ‘sì’ rispetto al ‘no’.

TUTTI I DATI DAL SITO DELLA PREFETTURA