Francesco Giubilei ospite di Gioventù Nazionale per presentare “Conservare la natura” 

Sabato 17 ottobre il giovane editore e scrittore Francesco Giubilei sarà a Piacenza per presentare il suo ultimo libro “Conservare la natura. Perché l’ambiente è un tema caro alla destra e ai conservatori”.

L’evento è organizzato da Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d’Italia, e si terrà alle ore 10.30 presso la Casa delle Associazioni in Via Musso 3/5. “Riparte, in sicurezza, l’attività culturale di Fratelli d’Italia e riparte da noi giovani – afferma soddisfatto Luca Corbellini, presidente provinciale di Gioventù Nazionale Piacenza e Consigliere Comunale di FdI a Bettola -. L’incontro con Giubilei, oltre a dimostrare la sensibilità della destra italiana al tema della tutela ambientale, che non è solo appannaggio di Greta Thunberg e dei progressisti, sarà anche l’occasione per aprire ufficialmente la campagna di tesseramento 2020 al nostro movimento giovanile, che è pronto ad accogliere e a dare voce a tutti quei ragazzi e quelle ragazze che non si riconoscono nei valori della sinistra”.

In ottemperanza alle disposizioni vigenti, il numero di partecipanti sarà contingentato e per partecipare sarà necessaria la prenotazione che potrà essere effettuata inviando un messaggio alle pagine Facebook o Instagram di Gioventù Nazionale Piacenza entro venerdì 16 ottobre.