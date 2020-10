Ripavimentazione via Cavour, dal 26 ottobre al 6 novembre senso unico in direzione Piazza Cavalli

Inizieranno il 26 ottobre prossimo, a cura di Ireti Spa, i lavori di posa delle lastre di granito per la ripavimentazione di via Cavour, a seguito della riqualificazione della rete fognaria i cui scavi erano stati temporaneamente coperti con asfalto.

Lo fa sapere il Comune in una nota, in cui informa che dalle 8.30 di lunedì 26 ottobre, sino alle 24 del 6 novembre prossimo, nel tratto di via Cavour compreso tra l’incrocio con via Borghetto-via Roma e largo Matteotti, sarà in vigore il senso unico di marcia con direzione consentita verso piazza Cavalli. Contestualmente, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata.

Per i veicoli provenienti da piazza Cavalli e diretti a piazzale Milano, giunti all’altezza di largo Matteotti sarà necessario svoltare a destra in via Romagnosi o a sinistra verso largo Matteotti, via Cittadella e via San Marco, con obbligo di dare la precedenza ai mezzi provenienti dal lato opposto.

Qualora i lavori dovessero terminare in anticipo sui tempi previsti – spiega la nota -, verrà ripristinata la consueta viabilità.