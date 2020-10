Ruba un furgone e va a schiantarsi contro un cancello, denunciato.

A finire nei guai un piacentino di 43 anni, con precedenti, rintracciato dai militari della stazione di San Giorgio. Secondo quanto hanno ricostruito i carabinieri, l’uomo sarebbe stato protagonista di un incidente avvenuto il 18 settembre scorso. Il 43 enne, al quale tra l’altro era già stata ritirata la patente, era andato a sbattere con un Fiat Doblò, da lui rubato qualche giorno prima, contro una cancellata di un’abitazione privata, per poi allontanarsi dal luogo del sinistro.

Per questo i carabinieri di San Giorgio Piacentino lo hanno sanzionato in via amministrativa per guida senza patente e denunciato per il furto del furgoncino e per il danneggiamento del cancello.