Natale in ‘giallo’, Bonaccini “Ridurre curva virus per evitare una terza ondata”

Manca ormai un mese al Natale e aumenta il pressing sul Governo affinché vengano ridotte le limitazioni anti contagio. Si è parlato anche di questo nell’ultima conferenza Stato – Regioni che si è tenuta oggi.

Tra le richieste la possibilità di ripristinare gli spostamenti tra territori, la revisione delle aree di rischio già dal 27 novembre (data inserita anche nell’agenda della nostra Regione che spera di passare in area gialla) e i contenuti del nuovo Dpcm atteso per il 3 dicembre.

Temi rispetto ai quali il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, attuale presidente della conferenza Stato – Regioni, si mostra molto cauto. “Per quanto riguarda il Natale non sono un veggente – commenta -. So che dobbiamo ancora ridurre la curva pandemica per poterci permettere, come tutti noi ci auguriamo e vogliamo lavorare per questo, di avere meno restrizioni”.

“Ricordo l’estate con il ‘tana liberi tutti’ non tanto da parte nostra ma, più in generale, per quello che è accaduto nel mondo. Dobbiamo evitare di pagare una terza ondata” conclude Bonaccini.