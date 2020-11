Ubriaco alla guida, esce di strada: aveva la patente sospesa e l’auto sequestrata

Ubriaco al volante causa incidente a Fiorenzuola, nonostante la patente sospesa e l’auto sequestrata. Denunciato dai carabinieri, dovrà pagare multe per quasi 2mila euro.

I carabinieri della Stazione di Cortemaggiore hanno denunciato alla Procura della Repubblica un automobilista di 61 anni per rifiuto di accertamento dello stato di ebbrezza e violazione dei sigilli. La pattuglia era intervenuta nei giorni scorsi a Fiorenzuola d’Arda, per un incidente stradale provocato da un uomo alla guida di una Smart Fortwo. Al volante c’era il 61enne che, uscito di strada ed era stato soccorso da alcuni passanti che lo hanno fatto sedere sul marciapiede, essendo in evidente stato confusionale e non in grado di reggersi in piedi.

I carabinieri lo hanno invitato a sottoporsi al test alcolico, ma l’uomo si è rifiutato. Nel frattempo, il personale del 118, giunto sul posto, ha provveduto a trasportare il 61enne presso l’ospedale di Fiorenzuola d’Arda, dove è stato ricoverato per intossicazione acuta da alcool. In base agi accertamenti dei militari, è risultato che il 61enne era stato già sanzionato per due volte per guida in stato di ebbrezza alcolica, in luglio e in settembre 2020. Cosa che aveva comportato la messa in sequestro dell’autovettura era già stata sottoposta a sequestro, con carta di circolazione ritirata e che la patente di guida era stata sospesa con un provvedimento prefettizio.

Per questo l’uomo è stato denunciato per rifiuto di accertamento dello stato di ebbrezza, violazione di sigilli e sanzionato per circolazione con veicolo sequestrato e circolazione con patente sospesa.