Sospeso il ciclo di incontri “Ritroviamoci al Farnese”. Proseguono gli appuntamenti online

A seguito del passaggio della regione Emilia Romagna in zona arancione, i Musei Civici di Palazzo Farnese e di Storia Naturale a Piacenza resteranno chiusi al pubblico, con conseguente sospensione degli ultimi due incontri in programma per il ciclo “Ritroviamoci al Farnese”, in programma mercoledì 24 e venerdì 26 febbraio.

Gli appassionati del patrimonio storico, artistico, culturale ed enogastronomico del territorio potranno continuare a seguire il duplice appuntamento con #LeDeliziedellArte e #Archeobackstage sulla pagina Facebook palazzofarnese.piacenza, dove si possono vedere i filmati sinora trasmessi in attesa delle nuove puntate.