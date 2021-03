Conad Alsenese, in campo contro Lilliput per il primo successo stagionale “Non abbiamo nulla da perdere”

Un compito difficile, ma da affrontare con fiducia e a testa alta. Sabato alle 21 ad Alseno la Conad Alsenese affronterà il Lilliput Settimo Torinese, formazione capolista del girone A1 di serie B1 femminile che arriverà in terra piacentina nella seconda giornata di ritorno della prima fase. In casa gialloblù, a fare il punto della situazione è la centrale Maria Chiara D’Adamo, con la formazione allenata da Marco Scaltriti e Giacomo Rigoni ancora a caccia del primo successo stagionale.

“Ci manca un po’ un guizzo in più – spiega la giocatrice originaria di Angera (Varese) – nei set combattuti o nel finalizzare i parziali dove siamo avanti. Si sta vedendo un miglioramento del gioco poi magari a far la differenza può essere un errore in meno o una cosa fatta bene in più. In palestra va bene, continuiamo ad allenarci e siamo seguiti da più allenatori, inoltre lavoriamo molto in sala pesi. Personalmente, mi sento in forma. Ad Alseno mi trovo bene anche con le ragazze e con la società, che ci sta sempre vicino, cosa che potrebbe non essere scontata altrove quando i risultati non arrivano”.

Quindi guarda alla sfida in arrivo contro il Lilliput. “E’ una squadra molto quadrata, all’andata abbiamo vinto un set in casa loro. Io ci credo sempre, al di là dell’avversario; dovremo giocare serene, non abbiamo nulla da perdere. La cosa importante è dimostrare il nostro valore per noi stessi e per la società”.