Covid, Stragliati (Lega) “Regione come intende procedere per sostenere le Usca?”

“Occorre essere rapidi e incisivi nella lotta contro il virus. Quindi bene l’ok a un piano regionale per sostenere e potenziare le USCA del territorio ma ora occorre sapere in che modo la Giunta ha intenzione di procedere e quali soggetti saranno coinvolti”.

Così i consiglieri leghisti componenti della Commissione sanità Daniele Marchetti, Simone Pelloni, Fabio Bergamini e la piacentina Valentina Stragliati, che hanno depositato un’interrogazione a prima firma Marchetti. La risoluzione approvata impegna la Giunta regionale “ad approvare un piano regionale per sostenere e potenziare le USCA delle Aziende Sanitarie del nostro territorio, sia dal punto di vista dell’organico che della strumentazione” e “a verificare, coinvolgendo i professionisti sanitari della regione, se occorra rivedere i protocolli di cura domiciliare dei sintomi da Covid-19, alla luce delle scoperte scientifiche fatte negli ultimi mesi e delle terapie che si sono dimostrate efficaci durante la prima fase di questa pandemia” si legge nell’atto ispettivo.

“Considerato che in questo momento è assolutamente necessario essere rapidi ed incisivi per vincere la battaglia della pandemia” sottolineano i consiglieri del Carroccio, che interrogano la Giunta Regionale per sapere “in quale modo si intende procedere per dar vita alle valutazioni in oggetto e quali soggetti si vogliono coinvolgere”.