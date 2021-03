Lavori alla linea del teleriscaldamento, dal 10 al 31 marzo limitazioni al traffico in largo Anguissola

L’amministrazione comunale comunica che, per consentire l’effettuazione di lavori di raccordo della linea del teleriscaldamento, dalle ore 7 di domani, mercoledì 10 alle ore 24 di mercoledì 31 marzo, in largo Anguissola, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti delimitati dalla segnaletica di cantiere.

Inoltre, allo scopo di permettere l’effettuazione di un trasloco che comporterà l’utilizzo di un veicolo da posizionare al centro della carreggiata, dalle ore 9 alle ore 10 di domani, mercoledì 10 marzo, in via X Giugno, nel tratto compreso fra via Gregorio X e via Roma, è istituito il divieto di circolazione (con esclusione però dei residenti, dimoranti, proprietari e utilizzatori di posto auto accedenti alle proprietà private ivi ubicate e i mezzi di soccorso, i quali potranno circolare in entrambi i sensi di marcia in relazione alle fasi di svolgimento dei lavori).

Infine, per consentire lo svolgimento di lavori di riqualificazione di un tratto di rete fognaria da parte di Ireti, dalle ore 8 di domani, mercoledì 10 alle ore 24 di martedì 16 marzo, in via Madoli, sono istituiti i divieti di sosta con rimozione forzata nei tratti delimitati dalla segnaletica di cantiere e di circolazione (con esclusione da quest’ultimo divieto dei residenti e possessori di autorimessa, i quali potranno transitare, in relazione alle fasi dei lavori, in entrambi i sensi di marcia).